Назарбаев отправил телеграмму Головкину: Ты проявил несгибаемую волю и высочайшее мастерство

В завершение Президент Казахстана пожелал боксеру крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере.

Глава государства направил телеграмму Геннадию Головкину по завершению боксерского поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBO, IBF и The ring, проходившего в Лас-Вегасе, США, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Миллионы казахстанцев в едином порыве горячо болели за тебя, и ты проявил несгибаемую волю и высочайшее мастерство, выдержав жесткую конкуренцию в упорном и бескомпромиссном бою.

Пусть твой профессионализм, огромная работоспособность, заслуженный авторитет и самое главное – безграничная преданность своему делу послужат залогом ярких достижений в будущем», - говорится в телеграмме.

В завершение Президент Казахстана пожелал боксеру крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере.