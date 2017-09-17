Появились фото с места обрушения новостройки в Астане
17 сентября 2017, 15:22
Двое человек скончались, третий был госпитализирован в больницу в результате ЧП.
Появились фотографии с места обрушения новостройки в районе "Сарыарка" в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.
Напомним, ранее сообщалось, что 17 сентября в полдень обрушились плиты перекрытия и стены на строящемся объекте. Один человек скончался на месте, второй был госпитализирован. Тело третьего было извлечено позднее из-под завалов.
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