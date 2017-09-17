В России 15-летняя девушка убила на спор семилетнего ребенка

В Нижегородской области близится к завершению расследование по факту убийства малолетнего ребенка в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Пеликан" Княгининского района. Там несовершеннолетняя злоумышленница задушила ребенка, поспорив, что убьет "красивую девочку". Медики признали подозреваемую невменяемой, пишет newsru.com.

"Заключением проведенной в ходе предварительного расследования комплексной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что у девушки выявлены признаки психического расстройства, и она нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", - сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

В настоящее время прокурором утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

По версии следователей, в ночь на 5 февраля 2017 года 15-летняя воспитанница реабилитационного центра "Пеликан" Б., "зайдя в спальную комнату, где находились две малолетние девочки, из-за малозначительного повода задушила 7-летнюю потерпевшую". Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").6 февраля 2017 года подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мать погибшей рассказала прессе, что девочки-подростки поспорили, кто из них убьет "красивую девочку". После этого одна из воспитанниц детдома положила подушку на лицо потерпевшей и села сверху, задушив ее.

По сведениям источника в правоохранительных органах, злоумышленница по имени Юлия выбрала случайную жертву. "Она подошла к девочке Кате, долго стояла над ней с подушкой и смотрела на нее. Потом почему-то подошла к Арине Г. и начала душить ее", - рассказал собеседник. При этом жертва пыталась сопротивляться.

После убийства подозреваемая "первым делом похвасталась перед подругой".

Местные жители приводили и иную версию убийства. По их словам, воспитанница детского дома удавила девочку подушкой за то, что та якобы не давала ей спать.

По словам бывшей соцработницы, которая ранее часто ездила в детский дом в Княгинино, там всегда была хорошая атмосфера. "Последний раз я была там полгода назад. Не представляю, как могло произойти это убийство. Там всегда порядок, замечательные и очень ответственные воспитатель и прекрасная директор", - говорила женщина.

После убийства детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова организовала проверку в нижегородском социальном центре "Пеликан", сообщает РИА "Новости". В конце марта министерство социальной политики Нижегородской области заявило, что решило закрыть это учреждение.