Бабушка и двое внуков погибли от угарного газа в Кокшетау

Трагедия произошел в частном жилом доме по улице Куанышева.

От отравления угарным газом в жилом доме Кокшетау погибли три человека , передает , передает МИА «Казинформ»





По данным пресс-службы ДВД, трагедия произошел в частном жилом доме по улице Куанышева в 21.40 часов 16 сентября.





«От угарного газа скончались - 55-летней женщина и дети, 2009 и 2016 годов рождения, при этом первый ребенок скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. В настоящее время выясняются причины возгорания и ущерб», - пояснили спасатели.





Женщина оказалось их бабушкой, еще двое пострадавших - дедушка с внучкой, доставлены в больницу, проинформирвоали в пресс-службе ДВД.





Фото: inform.kz







