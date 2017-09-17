Бабушка и двое внуков погибли от угарного газа в Кокшетау
17 сентября 2017, 16:13
Трагедия произошел в частном жилом доме по улице Куанышева.
От отравления угарным газом в жилом доме Кокшетау погибли три человека, передает МИА «Казинформ».
По данным пресс-службы ДВД, трагедия произошел в частном жилом доме по улице Куанышева в 21.40 часов 16 сентября.
«От угарного газа скончались - 55-летней женщина и дети, 2009 и 2016 годов рождения, при этом первый ребенок скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. В настоящее время выясняются причины возгорания и ущерб», - пояснили спасатели.
Женщина оказалось их бабушкой, еще двое пострадавших - дедушка с внучкой, доставлены в больницу, проинформирвоали в пресс-службе ДВД.
Фото: inform.kz
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