Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Бабушка и двое внуков погибли от угарного газа в Кокшетау

17 сентября 2017, 16:13

Трагедия произошел в частном жилом доме по улице Куанышева.

От отравления угарным газом в жилом доме Кокшетау погибли три человека, передает МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы ДВД, трагедия произошел в частном жилом доме по улице Куанышева в 21.40 часов 16 сентября.

«От угарного газа скончались - 55-летней женщина и дети, 2009 и 2016 годов рождения, при этом первый ребенок скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. В настоящее время выясняются причины возгорания и ущерб», - пояснили спасатели.

Женщина оказалось их бабушкой, еще двое пострадавших - дедушка с внучкой, доставлены в больницу, проинформирвоали в пресс-службе ДВД.

Фото: inform.kz



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...