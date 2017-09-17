Стало известно о подготовке новых терактов в Европе

Генеральное управление национальной полиции Франции сообщает, что боевики-исламисты могут инициировать серию терактов на железных дорогах в странах Европы, а также отравить продукты питания. Документ полиции попал в распоряжение газеты Parisien , передает , передает Росбалт





Специальное конфиденциальное заявление на семь страниц.было опубликовано в начале сентября.





Среди возможных вариантов атак также указывается, что верные джихадистам преступники также могут организовать в Европе лесные пожары.





«Особое внимание необходимо уделить появлению любой информации, связанной с проникновением или попыткой саботажа на территории, отведенной для движения поездов», — говорится в документе.





В связи с полученными данными правоохранители решили усилить охрану железнодорожных сетей, школ, университетов и туристических объектов. Также правоохранители попросили компании-арендодателей машин более тщательно проверять документы у людей, которые берут транспортное средство напрокат.



