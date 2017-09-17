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Стало известно о подготовке новых терактов в Европе

17 сентября 2017, 16:16

Правоохранители решили усилить охрану железнодорожных сетей, школ, университетов и туробъектов.

Генеральное управление национальной полиции Франции сообщает, что боевики-исламисты могут инициировать серию терактов на железных дорогах в странах Европы, а также отравить продукты питания. Документ полиции попал в распоряжение газеты Parisien, передает Росбалт.

Специальное конфиденциальное заявление на семь страниц.было опубликовано в начале сентября.

Среди возможных вариантов атак также указывается, что верные джихадистам преступники также могут организовать в Европе лесные пожары.

«Особое внимание необходимо уделить появлению любой информации, связанной с проникновением или попыткой саботажа на территории, отведенной для движения поездов», — говорится в документе.

В связи с полученными данными правоохранители решили усилить охрану железнодорожных сетей, школ, университетов и туристических объектов. Также правоохранители попросили компании-арендодателей машин более тщательно проверять документы у людей, которые берут транспортное средство напрокат.

Фото: ria.ru

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