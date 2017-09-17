У Белого дома прошел массовый митинг против Трампа
17 сентября 2017, 16:27
Полицейские в этот день усиленно охраняли порядок на улицах, но о стычках не сообщалось.
Сторонники и противники президента Дональда Трампа вышли в субботу на улицы столицы США Вашингтона, передает Росбалт.
Десятки манифестантов собрались у Белого дома с требованием защитить американскую демократию и провести расследование по так называемому вмешательству РФ в президентские выборы в США.
По данным полиции, митинг сторонников президента оказался более многочисленным и собрал около 500 человек, которые назвали свою акцию «Матерью всех демонстраций». Они прошли по центральному бульвару Вашингтона — Национальному моллу, который простирается от здания конгресса США до монумента президенту Аврааму Линкольну.
На странице в Facebook участники назвали себя патриотами, которые «поддерживают американские ценности, культуру, традиции и, конечно, американского президента Дональда Трампа».
«Наша демонстрация не столько протрамповская, сколько направлена на поддержку проамериканских ценностей и культуры, мы пригласили сюда патриотов своей страны из числа выходцев из Азии, Латинской Америки, а также афроамериканцев», — рассказал один из организаторов акции Джордж Грэм.
Сторонники президента несли транспаранты в поддержку Трампа и флаги с изображением американского флага и символа страны — белоголового орлана, а также лозунги «Горд быть американцем».
Полицейские в этот день усиленно охраняли порядок на улицах, но о стычках между разными группами протестующих не сообщалось.
Сам президент уехал в пятницу из Вашингтона в свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где регулярно проводит выходные.
Фото: Радио Свобода
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