У Белого дома прошел массовый митинг против Трампа

Полицейские в этот день усиленно охраняли порядок на улицах, но о стычках не сообщалось.

Сторонники и противники президента Дональда Трампа вышли в субботу на улицы столицы США Вашингтона , передает , передает Росбалт





Десятки манифестантов собрались у Белого дома с требованием защитить американскую демократию и провести расследование по так называемому вмешательству РФ в президентские выборы в США.





По данным полиции, митинг сторонников президента оказался более многочисленным и собрал около 500 человек, которые назвали свою акцию «Матерью всех демонстраций». Они прошли по центральному бульвару Вашингтона — Национальному моллу, который простирается от здания конгресса США до монумента президенту Аврааму Линкольну.





На странице в Facebook участники назвали себя патриотами, которые «поддерживают американские ценности, культуру, традиции и, конечно, американского президента Дональда Трампа».





«Наша демонстрация не столько протрамповская, сколько направлена на поддержку проамериканских ценностей и культуры, мы пригласили сюда патриотов своей страны из числа выходцев из Азии, Латинской Америки, а также афроамериканцев», — рассказал один из организаторов акции Джордж Грэм.





Сторонники президента несли транспаранты в поддержку Трампа и флаги с изображением американского флага и символа страны — белоголового орлана, а также лозунги «Горд быть американцем».





Полицейские в этот день усиленно охраняли порядок на улицах, но о стычках между разными группами протестующих не сообщалось.





Сам президент уехал в пятницу из Вашингтона в свой гольф-клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где регулярно проводит выходные.



