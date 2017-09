В Cети раскритиковали отдавшую победу Альваресу женщину-судью

Пользователи Twitter раскритиковали судью Аделаиду Берд, отдавшую победу мексиканскому боксеру Саулю Альваресу в поединке с Геннадием Головкиным из Казахстана. Об этом сообщает The Telegraph.

«Аделаида Берд — ночной кошмар», — написал один из пользователей. По словам другого, она больше никогда не должна быть допущена до арбитража на боксерских боях.

#adalaidebyrd you okay girl? Worst Judge ever. 118-110? We must have been watching a diff fight. #ggg def Won! #canelovsggg@GGGBoxingpic.twitter.com/0M0POb9zub