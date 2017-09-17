В Cети раскритиковали отдавшую победу Альваресу женщину-судью
17 сентября 2017, 16:32
«Аделаида Берд — ночной кошмар», — написал один из пользователей.
Пользователи Twitter раскритиковали судью Аделаиду Берд, отдавшую победу мексиканскому боксеру Саулю Альваресу в поединке с Геннадием Головкиным из Казахстана. Об этом сообщает The Telegraph.
«Аделаида Берд — ночной кошмар», — написал один из пользователей. По словам другого, она больше никогда не должна быть допущена до арбитража на боксерских боях.
#adalaidebyrd you okay girl? Worst Judge ever. 118-110? We must have been watching a diff fight. #ggg def Won! #canelovsggg@GGGBoxingpic.twitter.com/0M0POb9zub— WB (@citydramaqueen) 17 сентября 2017 г.
«Это ничья. Даже в такой прекрасный момент бокс не может не опозориться. 118:110 от Аделаиды Берд — это просто федеральное преступление», — написал пользователь по имени Брайн Кэмпбелл.
Adelaide Byrd leaving the T Mobile Arena moments ago #canelovsgggpic.twitter.com/EpCPBtstjG— Barry Fitzgerald (@bfitzgerald76) 17 сентября 2017 г.
Поединок между Головкиным и Альваресом прошел в Лас-Вегасе вечером в субботу, 16 сентября. Бой завершился вничью: один из судей Дэйв Моретти отдал победу казахстанскому боксеру, Берд — мексиканцу, третий посчитал, что поединок был равным. На кону стояли принадлежащие Головкину чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBF и WBC в среднем весе. По итогам поединка 35-летний спортсмен сохранил титулы.
Аделаида Берд, присудившая победу Альваресу со счетом 118:110, имеет в своем послужном списке назначения на 442 боя с 1997 года.
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