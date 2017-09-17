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Погибшие при обрушении строители оказались гражданами Узбекистана

17 сентября 2017, 16:51

Стена и плиты перекрытия обрушились на строящемся объекте в Астане, похоронив под собой двоих строителей, еще один человек пострадал.

Строители, оставшиеся под завалами при обрушении стены в строящемся здании в Астане, оказались гражданами Узбекистана, сообщает медиацентр акимата столицы.


На месте погибли двое рабочих, еще один человек госпитализирован в больницу. Все они – граждане Узбекистана.
Создана следственно-оперативная группа, проводится расследование.

Четыре человека, ответственных за строительство и контроль на объекте, в том числе заказчик, генподрядчик и начальник участка, доставлены в полицию для проведения следственных действий.

Фото: astana.gov.kz


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