Погибшие при обрушении строители оказались гражданами Узбекистана

Строители, оставшиеся под завалами при обрушении стены в строящемся здании в Астане, оказались гражданами Узбекистана,





На месте погибли двое рабочих, еще один человек госпитализирован в больницу. Все они – граждане Узбекистана.

Создана следственно-оперативная группа, проводится расследование.





Четыре человека, ответственных за строительство и контроль на объекте, в том числе заказчик, генподрядчик и начальник участка, доставлены в полицию для проведения следственных действий.





Фото: astana.gov.kz



