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В Пакистане в районе населенного пункта Навагай прогремел взрыв

17 сентября 2017, 16:56

Бомба взорвалась на обочине дороги.

По меньшей мере пять человек, среди них чиновник, погибли в результате взрыва дистанционно управляемой бомбы в районе Федерально управляемых племенных территорий на северо-западе Пакистана, сообщает телеканал Geo TV.

Инцидент произошел в воскресенье в районе населенного пункта Навагай в агентстве Баджаур. Как сообщают представители администрации, бомба взорвалась на обочине дороги.

Сотрудники служб безопасности оцепили территорию и начали поиски предполагаемых террористов. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Регион Федерально управляемых племенных территорий, больше известный как "Зона племен", находится на границе с Афганистаном и является одним из самых нестабильных регионов Пакистана. В марте правительство Пакистана приняло решение объединить "Зону племен" с провинцией Хайбер-Пахтунхва.

Фото: AFP 2017 / Farooq Naeem


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