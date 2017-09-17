Головкин приблизился к рекорду Хопкинса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) провел бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) , сообщает , сообщает Sports.kz





Поединок в Лас-Вегасе завершился вничью. Таким образом, Головкин в 18-й раз успешно защитил пояс WBA в средней весовой категории. Напомним, Всемирная боксерская ассоциация отказалась санкционировать из-за разницы в весовых категориях прошлогодний бой с британцем Келлом Бруком (36-2, 25 КО) — так бы это была уже 19-я защита титула. Также Геннадий в 4-й раз защитил пояс IBF и в 3-й — пояс WBC (с 2014 года владел «временной» версией).





Рекорд Хопкинса, установленный в период с 1995 по 2005 годы, составляет 20 защит поясов в среднем весе. Ранее в одном из интервью легендарный американец сказал, что хотел бы присутствовать на арене, когда Головкин превзойдет его достижение, чтобы лично поздравить его.





Фото: sports.kz







