В Анталье перевернулся туристический автобус, двое погибших

По крайней мере два человека погибли в результате аварии с туристическим автобусом на юге Турции. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Haberler на своей странице в Twitter , передает , передает ТАСС





По его данным, перевозивший 27 туристов автобус съехал в кювет и перевернулся в уезде Кумлуджа в провинции Анталья. Гражданство туристов не уточняется.





На место ДТП прибыли кареты скорой помощи и сотрудники полиции.





Фото: EPA/MUSTAFA KURT, архив



