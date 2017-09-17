Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Анталье перевернулся туристический автобус, двое погибших

17 сентября 2017, 17:15

Гражданство туристов не уточняется.

По крайней мере два человека погибли в результате аварии с туристическим автобусом на юге Турции. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Haberler на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

По его данным, перевозивший 27 туристов автобус съехал в кювет и перевернулся в уезде Кумлуджа в провинции Анталья. Гражданство туристов не уточняется.

На место ДТП прибыли кареты скорой помощи и сотрудники полиции.

Фото: EPA/MUSTAFA KURT, архив


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...