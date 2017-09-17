В Анталье перевернулся туристический автобус, двое погибших
17 сентября 2017, 17:15
Гражданство туристов не уточняется.
По крайней мере два человека погибли в результате аварии с туристическим автобусом на юге Турции. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Haberler на своей странице в Twitter, передает ТАСС.
По его данным, перевозивший 27 туристов автобус съехал в кювет и перевернулся в уезде Кумлуджа в провинции Анталья. Гражданство туристов не уточняется.
На место ДТП прибыли кареты скорой помощи и сотрудники полиции.
Фото: EPA/MUSTAFA KURT, архив
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