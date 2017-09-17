Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Путин сердечно поздравил Атамбаева с днем рождения

17 сентября 2017, 17:25

Деятельность Атамбаева на посту лидера Кыргызстана снискала заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом.

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения своего кыргызского коллегу Алмазбека Атамбаева, сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Алмазбек Шаршенович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения», — написал глава России.

В телеграмме Путин отметил, что деятельность Атамбаева на посту лидера Кыргызстана снискала заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом.

Президент подчеркнул, что в России высоко ценят личный вклад Атамбаева в укрепление стратегического партнерства и союзничества между Россией и Кыргызстаном, в том числе в рамках Евразийского союза.

Путин пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

В июне Атамбаев заявлял, что его официальные поездки в Россию являются большими скрепами дружбы между странами, и они не дадут разрушить сложившиеся братские отношения между Москвой и Бишкеком.

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...