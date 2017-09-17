Путин сердечно поздравил Атамбаева с днем рождения

Деятельность Атамбаева на посту лидера Кыргызстана снискала заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом.

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения своего кыргызского коллегу Алмазбека Атамбаева, сообщается на сообщается на сайте Кремля





«Уважаемый Алмазбек Шаршенович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения», — написал глава России.





В телеграмме Путин отметил, что деятельность Атамбаева на посту лидера Кыргызстана снискала заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом.





Президент подчеркнул, что в России высоко ценят личный вклад Атамбаева в укрепление стратегического партнерства и союзничества между Россией и Кыргызстаном, в том числе в рамках Евразийского союза.





Путин пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.





В июне Атамбаев заявлял, что его официальные поездки в Россию являются большими скрепами дружбы между странами, и они не дадут разрушить сложившиеся братские отношения между Москвой и Бишкеком.



