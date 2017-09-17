Путин сердечно поздравил Атамбаева с днем рождения
17 сентября 2017, 17:25
Деятельность Атамбаева на посту лидера Кыргызстана снискала заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом.
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения своего кыргызского коллегу Алмазбека Атамбаева, сообщается на сайте Кремля.
«Уважаемый Алмазбек Шаршенович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения», — написал глава России.
В телеграмме Путин отметил, что деятельность Атамбаева на посту лидера Кыргызстана снискала заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом.
Президент подчеркнул, что в России высоко ценят личный вклад Атамбаева в укрепление стратегического партнерства и союзничества между Россией и Кыргызстаном, в том числе в рамках Евразийского союза.
Путин пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
В июне Атамбаев заявлял, что его официальные поездки в Россию являются большими скрепами дружбы между странами, и они не дадут разрушить сложившиеся братские отношения между Москвой и Бишкеком.
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
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