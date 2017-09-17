Обрушение новостройки в Астане: столичные полицейские начали расследование

В Астане начали расследование по факту обрушения на новостройке. По поручению заместителя начальника ДВД создана следственно-оперативная группа

"В результате обрушения, по предварительным данным, пострадали три человека, 2 из которых погибли, 1 госпитализирован. Все граждане Узбекистана.





На данный момент по поручению заместителя начальника ДВД Астаны создана следственно-оперативная группа под руководством следователя Б. Шлянова, занимающийся расследованием. К. Саяхат (заказчик объекта), ТОО «ЭКО-ЖС» (генподрядчик объекта), С. Струминский (авторский надзор), А. Нугманов (начальник участка) доставлены в столичный ДВД для проведения следственных действий. Данный факт зарегистрирован, определен процессуальный прокурор – Н. Айтжанов", - говорится в сообщении.