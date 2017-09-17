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Обрушение новостройки в Астане: столичные полицейские начали расследование

17 сентября 2017, 17:41

В результате обрушения, пострадали три человека, 2 из которых погибли, 1 госпитализирован. Все граждане Узбекистана.

В Астане начали расследование по факту обрушения на новостройке. По поручению заместителя начальника ДВД создана следственно-оперативная группа, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

"В результате обрушения, по предварительным данным, пострадали три человека, 2 из которых погибли, 1 госпитализирован. Все граждане Узбекистана.

На данный момент по поручению заместителя начальника ДВД Астаны создана следственно-оперативная группа под руководством следователя Б. Шлянова, занимающийся расследованием. К. Саяхат (заказчик объекта), ТОО «ЭКО-ЖС» (генподрядчик объекта), С. Струминский (авторский надзор), А. Нугманов (начальник участка) доставлены в столичный ДВД для проведения следственных действий. Данный факт зарегистрирован, определен процессуальный прокурор – Н. Айтжанов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на новостройке по улице Алаш, 25 в столичном районе Сарыарка обрушилась стена и плиты перекрытия. В результате ЧП погибли двое человек, еще один был госпитализирован. Обрушение, по данным Комитета по ЧС МВД РК, произошло в 11:56.


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