Назарбаев надеется расширить экономические отношения с Туркменистаном

Я думаю, что у нас хорошие перспективы в сфере экономики.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает официальный сайт Акорды





Президент Туркменистана тепло поприветствовал Нурсултана Назарбаева на гостеприимной туркменской земле и выразил слова признательности за участие в предстоящей церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.





- Это наш общий праздник - праздник всех стран центрально-азиатского региона. Это показатель нашей солидарности и сплоченности. Участие в Играх принимают представители 64 стран, также по просьбе ООН в качестве 65 страны включена сборная, состоящая из беженцев, которая будет выступать под знаменем этих Игр, - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.





В ходе встречи глава Туркменистана особо отметил то неизгладимое впечатление, которое на него произвел высокий организационный уровень проведения специализированной международной выставки "ЭКСПО- 2017" в Астане.





В свою очередь, Нурсултан Назарбаев поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за приглашение участвовать в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам и отметил важность проведения подобных мероприятий.





- Я Вас поздравляю с проведением этих Азиатских Игр. Построено много спортивных сооружений, которые в дальнейшем будут служить во благо вашего народа. Такие мероприятия позволяют стать Туркменистану более узнаваемым в мире. Казахстан в этом году также провел масштабное спортивное состязание - 28-ю Всемирную зимнюю Универсиаду. В целом, проведение крупных международных мероприятий в нашем регионе представляется очень важным, - сказал Президент Казахстана.





Глава государства также подчеркнул братские отношения с соседним Туркменистаном и отметил необходимость дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.





- После вашего визита в Казахстан многое сделано, работает межгосударственная комиссия. Я думаю, что у нас хорошие перспективы в сфере экономики. Я прибыл к вам из Узбекистана, где находился с государственным визитом. Очень много вопросов решено: приграничное сотрудничество, акцизы, налоги, тарифы в сфере перевозок. Сразу же произошёл рост торговли между Казахстаном и Узбекистаном, в этом году она выросла на 35%. Надеюсь на подобное расширение отношений и между нашими странами, - заключил Нурсултан Назарбаев.





В завершение Президент Казахстана пожелал успехов народу Туркменистана и лично Гурбангулы Бердымухамедову, а также всем спортсменам, прибывшим для участия в Играх.