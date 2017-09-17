Смертники ИГ* атаковали базу огневой поддержки США на севере Ирака
17 сентября 2017, 17:56
По информации портала Shafaq News, погибших и пострадавших среди американцев нет.
Одна из расквартированных в Ираке американских баз огневой поддержки подверглась атаке смертников группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Shafaq News.
Нападение было совершено ночью в лагере США вблизи населенного пункта Эль-Карадж в регионе Махмур (провинция Найнава). Один из боевиков был уничтожен военнослужащими, еще двум удалось проникнуть внутрь и подорвать себя. По имеющейся информации, погибших и пострадавших среди американцев нет.
ВС США располагают на иракской территории несколькими военными базами с инструкторами по боевой подготовке и советниками, консультирующими иракские правительственные силы в операциях по освобождению находящихся под контролем ИГ районов. Как отмечает "Шафак ньюс", американские военнослужащие были переброшены в Эль-Карадж на прошлой неделе в рамках подготовки к штурму одного из последних оплотов экстремистов - Эль-Хувейджи.
Это город расположен в 55 км от северной нефтяной столицы Ирака, Киркука (центр одноименной провинции) и считается единственным крупным бастионом террористов на севере страны. Согласно данным западной коалиции, там находится порядка 1 тыс. боевиков. В последние недели в район Эль-Хувейджи идет переброска крупных подкреплений в живой силе и технике. В наземной операции по возвращению контроля над ней, которая, как ожидается, должна начаться до конца сентября, примут участие более 40 тыс. военных.
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.
Фото: www.shafaaq.com
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