Как в столице прошел Astana Marathon 2017

В Астане прошел ежегодный марафон Astana Marathon 2017. На участие в марафоне было зарегистрировано 5131 человек (42,2 км – 537 чел., 21,2 км – 876 чел., 10 км – 3718 чел.) от 16 до 80 лет из 22-х городов Казахстана и 19 зарубежных стран. Финишировали 4 618 человек (42,2 км – 483 чел., 21,2 км – 788 чел., 10 км – 3 396 чел.). Соотношение мужчин и женщин в забеге составило 61% и 39% соответственно, сообщает оргкомитет марафона.





В этом году марафон принципиально отличается от предыдущих благодаря участию элитных бегунов на длинные дистанции из Кении Саймон Кипругут Кируй (Simon Kiprugut Kirui), Генри Кипсанг (Henry Kipsang) и Чебой Хильда Джепкогей (Cheboi Hildah Jepkogei), стабильно показывающие впечатляющие результаты на марафонской дистанции.





Присутствие элитных бегунов обязывало организаторов Astana Marathon сертифицировать маршрут при содействии специалиста Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Маршрут на 42,2 км был определен специалистом AIMS IAAF (Ассоциация международных марафонов и пробегов, которая является коллективным членов IAAF), и проходил по Левому и Правому берегам Астаны.





На каждой 5-километровой отметке для бегунов была организована выдача воды и бананов. Для бегунов на 42.2 км и 21.1 км предоставлялся изотонический напиток.





Учитывая, что в день марафона многие казахстанцы хотели наблюдать бой Геннадия Головкина с Саулем "Канело" Альваресом, на территории Старт/Финиш городка по инициативе Акимата Астаны был установлен LED-экран с прямой трансляцией поединка. Так, у каждого была возможность не только поддержать марафонцев, но и поболеть за GGG в многотысячной толпе бегунов. Кроме того, к началу боя атлеты на самую короткую дистанцию в 10 км и самые быстрые атлеты дистанций 21.1 км и 42.2 км уже находились перед экраном.





В организации Astana Marathon 2017 приняли участие около 130 волонтеров, преимущественно студентов и старшеклассников. По словам координатора волонтеров Тогжан Омашевой, большую часть ребят составили волонтеры прошедшей Международной выставки ЭКСПО-2017. Для молодых людей участие в таких инициативах дает большой и интересный опыт организации масштабных мероприятий и возможность непосредственно быть очевидцем грандиозных событий.





Первый массовый забег Астана Марафон прошел 26 сентября 2009 года, который собрал 972,994.00 тенге для SOS Детские деревни и Дома Ребенка г. Астана. В течение последующих восьми лет его основательница и директор Гаухар Брамлей-Фентон проводила ежегодные благотворительные забеги в Астане, добавив 10-километровые дистанции в Алматы с 2012 года и в Лондоне с 2013 года. С 2015 года впервые в столице независимого Казахстана был проведен марафон.





С 2009 года в общей сложности было собрано 31,065,458.00 тенге для казахстанских благотворительных организаций.





С 2017 года Астана Марафон вводит категорию Благотворительность Года, выбрав фонд АЯЛА приоритетным по сбору средств на инновационный для Казахстана проект “Управляемая гипотермия”. Проблема церебральных нарушений, связанных с гипоксией плода, новорожденного, сегодня является одной из актуальных проблем в неонатологии. И на сегодняшний день терапевтическая гипотермия является самым эффективным предотвращением неврологических исходов. Понижение температуры тела, а при необходимости определенной части тела, к примеру, мозга – позволяет сохранить клетки мозга здоровыми. А это профилактика нарушений интеллекта у ребенка в будущем. Фонд «АЯЛА» уже 6 лет выступает бенефициаром благотворительных забегов Астана





Марафон, благодаря этому сотрудничеству реализовал несколько проектов в поддержку детей.





Общие условия марафона





Участникам Astana Marathon 2017 предлагались дистанции 42.2 км, 21.1км в возрасте от 18 лет и старше, эстафетный марафон и 10 км – от 16 лет и старше, а также скандинавская ходьба.





Чтобы принять участие в марафоне, желающим необходимо было пройти онлайн регистрацию на сайте www.astana42k.com и оплатить взнос в размере 4000 (10 км) или 8000 (21,1 и 42,2 км) тенге.







