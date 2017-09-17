Назарбаев поприветствовал нацсборную в Ашхабаде на V Азиатских играх в закрытых помещениях

Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с казахстанской спортивной делегацией, принимающей участие в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.





В ходе встречи глава государства поинтересовался настроем команды и отметил, что прибыл в Ашхабад с целью поддержать казахстанских спортсменов.





- В этих представительных соревнованиях примут участие одни из самых лучших атлетов из всех стран-участниц. Нашу сборную также представляют многие именитые чемпионы, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Главу государства от лица национальной сборной Казахстана поприветствовал её капитан Нурлан Мырзабаев, представляющий нашу страну на этих состязаниях в дисциплине тхэквондо.





- Разрешите мне, в первую очередь, поблагодарить вас за постоянное внимание, которое вы оказываете развитию спорта в нашей стране. Необходимо отметить, что во всех спортивных достижениях нашего государства на мировых аренах есть большая доля Вашей заслуги. Мы - члены национальной сборной Казахстана приложим все усилия для того, чтобы наш флаг как можно чаще развевался на проводимых в Ашхабаде Играх, - сказал Нурлан Мырзабаев.





Президент Казахстана подчеркнул, что государством создаются все условия для занятия спортом и ведения здорового образа жизни, а также отметил важность успехов отечественных атлетов в становлении здоровой нации.





- У нас во всех регионах строятся различные спортивные сооружения, наши атлеты принимают участие в соревнованиях самого высокого уровня, и среди вас есть знаменитые, состоявшиеся спортсмены. Мы имеем талантливую молодёжь, практически каждый год у нас появляются новые имена в спорте. В целом, глядя на ваши победы, молодые люди будут стремиться к занятию спортом, а это является непосредственными условием становления здоровой нации. Вы должны быть примером для подрастающего поколения, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Со словами благодарности главе государства выступила прославленная казахстанская легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне и бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине и Рио-де-Жанейро Ольга Рыпакова.





- Позвольте мне от лица всех наших спортсменов выразить огромную благодарность за заботу и поддержку, которую вы нам оказываете, несмотря на свой плотный рабочий график. Вы всегда находите время встретиться с нами, поговорить, высказать свои напутствия и благословения. Мы очень сильно постараемся показать себя только с лучшей стороны, и порадовать вас и всех казахстанских болельщиков, - сказала Ольга Рыпакова.





В завершение встречи глава государства отметил, что миллионы казахстанских болельщиков верят в успешное выступление наших спортсменов, и пожелал им удачных стартов и ярких побед.