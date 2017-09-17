"Решение судьи 118:110 - полный бред". Директор Mayweather Promotions

Директор Mayweather Promotions Леонард Эллербе прокомментировал корреспонденту Vesti.kz ничью в бою чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом.





"Бой был равным и близким. "Канело" удалось избежать открытого бокса. Он неплохо действовал в первой половине боя. Я ожидал, что Головкин выдохнется и в конце Альварес добьет его. Однако Головкин удивил. Он прибавил в активности и начал хорошо попадать. Ничья - справедливый результат. Первые раунды остались за "Канело", вторая часть боя за Головкиным. Решение судьи поставить 118 - 110 в пользу Альвареса - очень странное. Я бы сказал, что это полный бред. Ни у кого из боксеров не было тотального преимущества. Это полноценная ничья", - отметил Эллербе.





Ранее, авторитетный американский тренер и эксперт ESPN Тедди Атлас назвал это решение продуктом "коррупции в боксе".Сам Головкин на пресс-конференции после боя назвал ужасным судейство в его поединке с Альваресом. Статистику ударов боксеров вы можете посмотреть здесь.





Хопкинс объяснил, почему победу в бою с Головкиным должны были отдать "Канело"





Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой - казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес





Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.





Фото: vesti.kz







