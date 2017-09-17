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В Индии мужчина продал сына ради выпивки и мобильника

17 сентября 2017, 18:38

В сделке оказались замешаны брат продавца и работник социальных органов.

Индиец-уборщик продал своего сына за 270 фунтов стерлингов (более 21 тысячи рублей). 11-месячного младенца купили супруги 60 лет, пережившие смерть сына. После долгой депрессии муж с женой решили взять на воспитание маленького ребенка, передает Вести.ru

А предприимчивый отец потратил деньги на мобильник, браслет для 7-летней дочки и выпивку, пишет газета Sun. У него есть десятилетний сын.

Как сообщается, в сделке оказались замешаны брат продавца и работник социальных органов.

Фото: ЕРА



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