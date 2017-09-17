В Индии мужчина продал сына ради выпивки и мобильника

В сделке оказались замешаны брат продавца и работник социальных органов.

Индиец-уборщик продал своего сына за 270 фунтов стерлингов (более 21 тысячи рублей). 11-месячного младенца купили супруги 60 лет, пережившие смерть сына. После долгой депрессии муж с женой решили взять на воспитание маленького ребенка , передает , передает Вести.ru





А предприимчивый отец потратил деньги на мобильник, браслет для 7-летней дочки и выпивку, пишет газета Sun. У него есть десятилетний сын.





Как сообщается, в сделке оказались замешаны брат продавца и работник социальных органов.





Фото: ЕРА







