В Индии мужчина продал сына ради выпивки и мобильника
17 сентября 2017, 18:38
В сделке оказались замешаны брат продавца и работник социальных органов.
Индиец-уборщик продал своего сына за 270 фунтов стерлингов (более 21 тысячи рублей). 11-месячного младенца купили супруги 60 лет, пережившие смерть сына. После долгой депрессии муж с женой решили взять на воспитание маленького ребенка, передает Вести.ru
А предприимчивый отец потратил деньги на мобильник, браслет для 7-летней дочки и выпивку, пишет газета Sun. У него есть десятилетний сын.
Как сообщается, в сделке оказались замешаны брат продавца и работник социальных органов.
Фото: ЕРА
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