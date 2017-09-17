Посадить в тюрьму судью боя Головкин — Альварес предлагает Вице-президент Top Rank

«Берд — в тюрьму...», — написал Моретти в твиттере.

Вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти предлагает не церемониться с судьей Аделаидой Берд, подарившей ничью Саулю Альваресу (49-1-2, 34 КО) в бою с Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) , сообщает , сообщает Sports.kz





«Берд — в тюрьму...», — написал Моретти в твиттере.





Напомним, Берд поставила «Канело» 118-110, в то время как второй судья отдал победу Головкину — 115-113, а третий насчитал ничью — 114-114.



