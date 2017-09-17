В Германии мужчина открыл стрельбу в одном из баров, жертвами стали два человека
17 сентября 2017, 18:54
Злоумышленник вошел в ресторан и начал стрелять по посетителям.
Пожилой мужчина устроил стрельбу в одном из баров города Траунройт в немецкой Баварии, передает Росбалт со ссылкой на DPA.
Инцидент произошел в субботу около 22:30 (23:30 мск). Злоумышленник вошел в ресторан и начал стрелять по посетителям. Двое мужчин погибли на месте, две женщины получили тяжелые травмы головы. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.
Полицию вызвали напуганные стрельбой местные жители. В спецоперации по поимке преступника участвовал вертолет.
Нападавший 62-х лет был задержан недалеко от места происшествия, его мотивы устанавливаются. Дело ведут прокуратура города Траунштайн и криминальная полиция. В правоохранительных органах отметили, что находятся в самом начале расследования.
Фото: ССО
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