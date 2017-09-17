Конор Макгрегор прокомментировал бой Головкин — Альварес

Чемпион UFC Конор Макгрегор, недавно дебютировавший в боксе против Флойда Мэйвезера-младшего (50-0, 27 КО), лаконично прокомментировал бой Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) , сообщает , сообщает Sports.kz





«Бокс — это сумасшедшая игра», — написал Макгрегор.





Впрочем, что именно имел в виду Конор, остается лишь догадываться. Возможно, он подразумевал драматизм самого поединка, но не исключено, что речь идет и о «безумном» судействе. Бой Головкин — Альварес завершился ничьей, а судейские карточки выглядят так: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114.





Фото: sports.kz



