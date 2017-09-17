Забавное прозвище Ким Чен Ыну дал Трамп
17 сентября 2017, 19:20
Он назвал его Рокетмэном.
Американский президент Дональд Трамп обозвал лидера КНДР Ким Чен Ына «рокетмэном», передает Росбалт.
«Вчера я говорил с президентом Южной Кореи. Спросил его, как дела у Рокетмэна. Слишком долго формируются газопроводы в Северной Корее. Как жаль!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Таким образом Трамп отреагировал на недавнее заявление Ким Чен Ына. «Основная цель КНДР достичь реального военного паритета с США и заставить американские власти не осмеливаться говорить о военном варианте решения конфликта вокруг Северной Кореи», — отметил лидер КНДР.
Напомним, 3 сентября КНДР провела испытания водородной бомбы. 15 сентября Пхеньян провел очередной запуск ракеты. А 16 сентября глава КНДР Ким Чен Ын заявил о скором завершении формирования ядерных сил республики.
I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 сентября 2017 г.
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