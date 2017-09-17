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Януковича обвинили в краже годового бюджета Украины

17 сентября 2017, 19:25

Экс-президент Янукович украл у Украины 40 миллиардов долларов США.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшего президента страны Виктора Януковича в присвоении активов на сумму 40 миллиардов долларов. Его слова передает Lenta.ru со ссылкой на портал zn.ua.

«Согласно международной экспертизе, экс-президент Янукович украл у Украины 40 миллиардов долларов США. Это годовой бюджет страны. Давайте проанализируем, как их воровали. Во-первых, благодаря разнице цены на газ, стоимость которого в Украине ниже, чем в Европе», — заявил Луценко.

По его словам, в последнее время работа украинских государственных органов стала прозрачнее. «Ранее были налоговые площадки. Но сегодня такого нет. Сегодня нет налогов с НДС. Это делается автоматически. Нет мегакоррупции в госзакупках. Работает система Prozorro», — добавил украинский генпрокурор.

Ранее в сентябре государственная казначейская служба Украины подтвердила, что средства, якобы принадлежавшие Януковичу, были потрачены на дотации друзьям действующего главы государства Петра Порошенко.

Около двух миллиардов гривен (примерно 4,4 миллиарда рублей) из конфискованных средств были распределены по статье «финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей». Наибольшую долю финансовой помощи получили предприятия лояльных украинскому президенту Юрия Косюка и Олега Бахматюка.

Фото: www.dialog.ua

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