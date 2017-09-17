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Нурсултан Назарбаев прокомментировал бой Головкин-Альварес

17 сентября 2017, 19:35

Я смотрел бой от начала до конца, - сказал президент.

Президент РК Нурсултан Назарбаев вcтретился со спортивной делегацией Казахстана, принимающей участие в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Туркменистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отдельно глава государства остановился на прошедшем поединке по боксу между Головкиным и Альваресом.

«Сегодня за Головкина все болели? Я смотрел от начала до конца. Спорят, что он вроде победил. Всегда так говорят - всегда кто-то виноват, когда не победил. Еще Платон говорил, что человек быстрее будет обвинять бога, судьбу, правительство, чем себя. Поэтому лучше тренироваться, показать явное преимущество, чтобы победить. Я пришел, чтобы пожелать вам успеха, побед, чтобы вы порадовали казахстанцев. Это очень важно сейчас. Я поддерживаю спорт, поддерживаю вас, потому что будущее за вами - за молодежью. Какими вы вырастете - таким оно и будет», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Напомним, сегодня глава государства Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Ашхабад. Президент Казахстана примет участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Фото: пресс-служба президента

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