Антитеррористическую операцию провели в Каспийском море в рамках учений «Каратау-2017»
17 сентября 2017, 19:46
Операция была по освобождению захваченного судна и уничтожению условных террористов.
В соответствии с замыслом учений «Каратау-2017» был разыгран эпизод захвата корабля представителями незаконных вооруженных формирований, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
Подразделение боевых пловцов Военно-морских сил во взаимодействии с подразделениями специального назначения силовых ведомств Республики Казахстан провело операцию по освобождению захваченного судна и уничтожению условных террористов.
Главнокомандующий Военно-морскими силами вице-адмирал Жандарбек Жанзаков отметил: «Опыт современных войн и вооруженных конфликтов требует от нас проводить боевую учебу не только в традиционных формах выходов в море и боевых стрельб. Сегодня мы должны быть готовы к любым «вызовам» противника».
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