Канело обозначил сроки для проведения реванша с Головкиным

Мексиканец заявил, что больше не планирует выступать в этом году.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО), заявил, что больше не планирует выступать в этом году. Об этом мексиканский боксер рассказал на пресс-конференции после боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), передает передает Vesti.kz





"Я буду отдыхать до конца года, возможно, если реванш состоится, то это будет май или сентябрь следующего года. Не знаю, когда это точно произойдет, но однозначно могу сказать только то, что настала эра Канело", - сказал Альварес.





Их бой состоялся утром 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи не смогли определить победителя, и была объявлена ничья (118-110 Альваресу, 115-113 Головкину, 114-114).





Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.





После поединка в ринге оба боксера заявили о готовности провести реванш. Отметим, что в их контракте был прописан пункт о реванше, которым в случае поражение мог воспользоваться только Альварес.





Фото: vesti.kz



