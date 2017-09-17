Четырех американских туристок облили кислотой в Марселе
17 сентября 2017, 20:36
Инцидент произошел на вокзале Сен-Шарль.
В Марселе неизвестная плеснула кислотой в четырех американских туристок, две девушки в возрасте 20 и 21 года с ожогами лица были госпитализированы, передает Росбалт.
Инцидент произошел на вокзале Сен-Шарль в 11 утра по местному времени (полдень в Москве).
Полиция задержала женщину, ее возраст - 41 год. Террористических угроз от злоумышленницы не поступало, передает РИА Новости.
Фото: www.province.ru
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