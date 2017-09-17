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Четырех американских туристок облили кислотой в Марселе

17 сентября 2017, 20:36

Инцидент произошел на вокзале Сен-Шарль.

В Марселе неизвестная плеснула кислотой в четырех американских туристок, две девушки в возрасте 20 и 21 года с ожогами лица были госпитализированы, передает Росбалт.

Инцидент произошел на вокзале Сен-Шарль в 11 утра по местному времени (полдень в Москве).

Полиция задержала женщину, ее возраст - 41 год. Террористических угроз от злоумышленницы не поступало, передает РИА Новости.

Фото: www.province.ru

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