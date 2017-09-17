Четырех американских туристок облили кислотой в Марселе

В Марселе неизвестная плеснула кислотой в четырех американских туристок, две девушки в возрасте 20 и 21 года с ожогами лица были госпитализированы , передает , передает Росбалт





Инцидент произошел на вокзале Сен-Шарль в 11 утра по местному времени (полдень в Москве).





Полиция задержала женщину, ее возраст - 41 год. Террористических угроз от злоумышленницы не поступало , передает РИА Новости.



