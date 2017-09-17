Главные областные газеты «Орал өңірі» и «Приуралье» отметили свой вековой юбилей, к которому подошли с солидным багажом достижений. В праздновании приняли участие официальные лица, ученые и журналисты со всего Казахстана.









Мероприятием, открывшим празднование 100-летия областных газет стала республиканская научно-практическая конференция «Ғасырлық ғұмыр», в работе которой приняли участие известные казахстанские ученые, ветераны журналистики и краеведы.





Аким Западно-Казахстанской области А.Кульгинов поздравил коллектив медиахолдинга «Жайық Пресс» со столь знаменательным событием, отметив важность исследовательской работы, проводимой сотрудниками медиахолдинга, в реализации программы "Рухани жаңғыру" перехода на латиницу. В этом плане аким области представил вниманию собравшихся, газету "Екпінді құрылыс" от 14 сентября 1940 года, напечатанную на латинском алфавите.









– Сейчас хорошими темпами началась реализация государственной программы «Рухани жаңғыру», частью которой можно считать празднование векового юбилея областных газет. Коллектив медиахолдинга «Жайык Пресс» внес огромный вклад в изучение истории печати, это признают ученые всего Казахстана. Напомню, что результатом нескольких лет работы стали почти десять книг, в основу которых легли переведенные с арабского номера газет, выходившие начиная с 1917 года. При медиахолдинге открыт музей истории печати, в котором помимо 100-летней подшивкой обеих газет, представлены оцифрованные версии газет, уникальные исторические экспонаты, связанные с журналистикой, - рассказал аким области.





Коллег с праздником поздравил заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Руслан Алишев. Он отметил значимость региональных СМИ в реализации государственной политики и повышении эффективности государственных медиаактивов.





– Министерство видит четкую задачу дальнейшего развития региональной прессы, как основного партнера в продвижении государственной идеологии на местах. Прежде всего это касается духовной модернизации. Так как реализация программы «Рухани жаңғыру» - это путь дальнейшего сплочения и укрепления единства Казахстана, - отметил Р.Алишев.





Также, состоялась презентация вновь созданного сайта "1911.kz", на котором собраны все материалы, касающиеся истории печати Западного Казахстана, вековой истории областных газет «Орал өңірі» и «Приуралье».





Во второй половине дня юбилейные мероприятия продолжились в областном казахском драматическом театре. В фойе театра была организована выставка, посвященная славной дате областных изданий. Здесь вниманию гостей были предложены 10 книг изданные ТОО «Жайык Пресс», старые фотографий, личные вещи ветеранов журналистов, подшивка двух газет за 100 лет, среди которых имеются газеты, изд¬анные на латинском алфавите.



