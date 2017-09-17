Гибель строителей в Астане: задержан руководитель объекта
17 сентября 2017, 20:49
Установлено, что обрушение стены произошло в результате перегруза плиты перекрытия строительными материалами.
Руководителя строительного объекта в Астане, на котором погибли двое рабочих, водворили в изолятор временного содержания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
«Следственным управлением ДВД Астаны по факту гибели двух строителей на строящемся объекте по улице Алаш начато досудебное расследование по статье 277 Уголовного кодекса РК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», - сообщили в ДВД.
По данным полицейских, установлено, что обрушение стены произошло в результате перегруза плиты перекрытия строительными материалами.
«Руководитель строительного объекта, гражданин Казахстана, 1970 года рождения, отвечающий за погрузочно-разгрузочную работу, задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания ДВД. Назначены необходимые экспертизы. Проводится расследование», - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, сегодня при обрушении плит на стройке в Астане погиб один рабочий, один госпитализирован, тело еще одно извлекли из-под завалов. Трагедия произошла в Сарыаркинском районе Астаны в 11.56 на строящемся объекте в районе Алаш. Произошло обрушение плит перекрытия и стены объекта.
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