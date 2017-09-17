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Вдова солиста Linkin Park опубликовала последнее семейное видео

17 сентября 2017, 21:13

Он любил нас так сильно, и мы его любили», — подписала она пост.

Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда опубликовала видео, сделанное незадолго до его самоубийства. Ролик она разместила в Twitter, передает Lenta.ru

«Вот как для нас выглядела депрессия всего за 36 часов до его смерти. Он любил нас ТАК сильно, и мы его любили», — подписала она пост.

41-летний музыкант был найден мертвым в своем доме 20 июля. Медэкспертиза подтвердила, что исполнитель покончил с собой.




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