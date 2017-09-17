Вдова солиста Linkin Park опубликовала последнее семейное видео

Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда опубликовала видео, сделанное незадолго до его самоубийства. Ролик она разместила в Twitter

«Вот как для нас выглядела депрессия всего за 36 часов до его смерти. Он любил нас ТАК сильно, и мы его любили», — подписала она пост.





41-летний музыкант был найден мертвым в своем доме 20 июля. Медэкспертиза подтвердила, что исполнитель покончил с собой.