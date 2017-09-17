Бой титанов: фото с боя Головкин - "Канело" Альварес

Общая сумма гонорара Головкина может достигнуть отметки $33 млн, а для Альвареса - $50 млн.

Бой Головкин-Альварес оправдал звание самого ожидаемого боя года в среднем весе, хотя и закончился вничью.





Головкину нужно было выигрывать нокаутом, чтобы не было подобных споров. Все ждали от него нокаута, но его не было, зато было обещанное Big Drama Show.





Казахстанский боксер сохранил пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO, а Альварес остался с титулом линейнего чемпиона мира по версии журнала The Ring.





Поединок, который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов.





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