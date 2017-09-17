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Грядущая зима будет аномально холодной - климатологи

17 сентября 2017, 21:49

Это связано с тем, что наша планета входит в новый климатический цикл.

Ученые из европейских стран завили, что следующая зима будет самой холодной за последние сто лет. Такие изменения коснуться всю Европу, сообщает Новости планеты.

Это связано с тем, что наша планета входит в новый климатический цикл. Предполагается, что в ближайшие дни температура в Ирландии опуститься ниже нуля, что достаточно необычное явление для этих мест в сентябре.

Ученые сообщают, что следующие зимы будут суровыми и очень снежными. К тому же этой зимой ожидается понижение солнечной активности. Такое в последний раз наблюдалось еще в 1950-х годах. Снегом засыплет даже Азию, где такое явление – редкость.

Известный британский климатолог Джеймс Мэдден призывает всех европейцев насладиться последними теплыми сентябрьскими деньками. Ведь уже с октября следует ожидать «позднюю осень» с дождями, сильным колючим ветром и низкими температурами. Специалисты советуют запасаться теплыми вещами и по возможности утеплять свои дома, так как эта зима продлиться долго.

Фото: www.planetanovosti.com

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