Грядущая зима будет аномально холодной - климатологи
17 сентября 2017, 21:49
Это связано с тем, что наша планета входит в новый климатический цикл.
Ученые из европейских стран завили, что следующая зима будет самой холодной за последние сто лет. Такие изменения коснуться всю Европу, сообщает Новости планеты.
Это связано с тем, что наша планета входит в новый климатический цикл. Предполагается, что в ближайшие дни температура в Ирландии опуститься ниже нуля, что достаточно необычное явление для этих мест в сентябре.
Ученые сообщают, что следующие зимы будут суровыми и очень снежными. К тому же этой зимой ожидается понижение солнечной активности. Такое в последний раз наблюдалось еще в 1950-х годах. Снегом засыплет даже Азию, где такое явление – редкость.
Известный британский климатолог Джеймс Мэдден призывает всех европейцев насладиться последними теплыми сентябрьскими деньками. Ведь уже с октября следует ожидать «позднюю осень» с дождями, сильным колючим ветром и низкими температурами. Специалисты советуют запасаться теплыми вещами и по возможности утеплять свои дома, так как эта зима продлиться долго.
Фото: www.planetanovosti.com
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