Президент РК принял участие в церемонии открытия Азиады в Ашхабаде

Президент РК принял участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде,

В открытии спортивных состязаний также участвуют президенты Армении, Афганистана, Молдовы, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана.





Игры проходят под девизом «Здоровье. Воодушевление. Дружба».





В спортивных состязаниях принимают участие более 6 тысяч спортсменов и официальных представителей из 65 делегаций стран Азии и Океании. Сборная Казахстана широко представлена в спортивных дисциплинах, по которым проводятся соревнования.





В программу вошли состязания по 21 виду спорта. Соревнования пройдут по легкой атлетике, пауэрлифтингу, баскетболу, футзалу, теннису, велогонкам на треке, плаванию в 50-метровом бассейне, конкуру, спортивным танцам, боулингу, бильярду, шахматам, тайскому боксу, тхэквондо (WTF), кикбоксингу, самбо, джиу-джитсу, курашу, борьбе на поясах, греко-римской и вольной борьбе и туркменской национальной борьбе.