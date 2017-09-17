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Президент РК принял участие в церемонии открытия Азиады в Ашхабаде

17 сентября 2017, 22:03

В соревнованиях принимают участие 150 казахстанских спортсменов в 17 видах спорта.

Президент РК принял участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В открытии спортивных состязаний также участвуют президенты Армении, Афганистана, Молдовы, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана.

Игры проходят под девизом «Здоровье. Воодушевление. Дружба».

В спортивных состязаниях принимают участие более 6 тысяч спортсменов и официальных представителей из 65 делегаций стран Азии и Океании. Сборная Казахстана широко представлена в спортивных дисциплинах, по которым проводятся соревнования.

В программу вошли состязания по 21 виду спорта. Соревнования пройдут по легкой атлетике, пауэрлифтингу, баскетболу, футзалу, теннису, велогонкам на треке, плаванию в 50-метровом бассейне, конкуру, спортивным танцам, боулингу, бильярду, шахматам, тайскому боксу, тхэквондо (WTF), кикбоксингу, самбо, джиу-джитсу, курашу, борьбе на поясах, греко-римской и вольной борьбе и туркменской национальной борьбе.



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