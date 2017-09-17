Ученые Казахстана определят, где можно будет пасти КРС
17 сентября 2017, 22:32
Бессистемный выпас домашнего скота не дает возможности растительному покрову восстановиться.
Ученым Казахстана предстоит исследовать миллионы гектаров земли по всей стране, чтобы получить информацию о состоянии пастбищ и сенокосов, сообщает 24.kz
В последний раз такие исследования проводились более 30 лет назад. Со стороны специалисты геоботанических обследований выглядят как собиратели гербария. Травы и растения они бережно складывают в бумажные пакеты, но не для коллекции, а для тщательного изучения в лаборатории.
Ученым предстоит выяснить кормовые запасы пастбищ для животноводства.
Венера Сайбулатова, зам. руководителя отдела департамента агрохимических, почвенных обследований г. Алматы:
- Крупномасштабные исследования на больших территориях должны проводиться один раз в 10 лет. В постсоветское время сельское хозяйство пошло в упадок, и эти земли исследовались 30 лет назад. Это очень большой срок.
Бессистемный выпас домашнего скота не дает возможности растительному покрову восстановиться.
Кормовые угодья деградируют, а затем происходит опустынивание. В лаборатории специалисты изучают всю флору с пастбищ под микроскопом. Здесь они решают, где можно пастись животным. Только в южном регионе Казахстана геоботаническому обследованию подлежит почти 2 миллиона гектаров земли
Сакип Таирова, специалист управления изысканий и мониторинга земель департамента земельного кадастра г.Алматы:
- Из них 580 тысяч в Раимбекском районе Алматинской области, 15 тысяч в Жамбылском районе, миллион 83 тысячи в ЮКО. Это на 2017 год. Всего в течение четырех лет геоботанические обследования запланированы на площади 33 миллиона гектаров земли.
Авторы: Динмухаммед Каликулов, Ерлан Абжанов, Алматинская область
Фото: KakProsto.ru
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