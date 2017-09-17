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Космический грузовик Dragon благополучно приводнился в Тихом океане

17 сентября 2017, 22:37

Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.

Американский космический грузовик Dragon, покинувший МКС около шести часов назад, благополучно приводнился в Тихом океане, говорится в официальном Twitter-аккаунте компании SpaceX, которой принадлежит аппарат, передает РИА Новости.

"Подтверждено благополучное приводнение грузовика Dragon, завершающего свою 12 миссию по полету на МКС и обратно", — сообщила компания.

Около 11.40 мск воскресенья состоялась успешная отстыковка американского космического грузовика от МКС.

Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.

Грузовик прибыл на МКС в середине августа. С тех пор корабль оставался у американского модуля "Гармония" (Harmony). Корабль доставил на орбиту около 3 тонн груза, в том числе провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. В числе доставленных на орбиту материалов — новый суперкомпьютер, мыши для изучения возможности нивелировать негативное влияние гравитации на зрение человека, эксперименты по выращиванию легочных тканей и новейшие изыскания в области борьбы с болезнью Паркинсона, а также оснащенный телескопом наноспутник для изучения Земли с низкой околоземной орбиты.

Фото: kratko-news.com



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