Космический грузовик Dragon благополучно приводнился в Тихом океане
17 сентября 2017, 22:37
Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.
Американский космический грузовик Dragon, покинувший МКС около шести часов назад, благополучно приводнился в Тихом океане, говорится в официальном Twitter-аккаунте компании SpaceX, которой принадлежит аппарат, передает РИА Новости.
"Подтверждено благополучное приводнение грузовика Dragon, завершающего свою 12 миссию по полету на МКС и обратно", — сообщила компания.
Около 11.40 мск воскресенья состоялась успешная отстыковка американского космического грузовика от МКС.
Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.
Грузовик прибыл на МКС в середине августа. С тех пор корабль оставался у американского модуля "Гармония" (Harmony). Корабль доставил на орбиту около 3 тонн груза, в том числе провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. В числе доставленных на орбиту материалов — новый суперкомпьютер, мыши для изучения возможности нивелировать негативное влияние гравитации на зрение человека, эксперименты по выращиванию легочных тканей и новейшие изыскания в области борьбы с болезнью Паркинсона, а также оснащенный телескопом наноспутник для изучения Земли с низкой околоземной орбиты.
Фото: kratko-news.com
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