Женская сборная Казахстана проиграла Уэльсу в отборе чемпионата мира-2019

Матч в Астане завершился поражением Казахстана со счетом 0:1.

Казахстанские футболистки уступили сборной Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата мира, сообщает сообщает Sports.kz





Матч в Астане завершился поражением Казахстана со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 55-й минуте забила Джессика Фишлок.





Также в группе «А» вместе с командами Казахстана и Уэльса выступают Россия, Англия и Босния и Герцеговина.





21 октября, также в Астане, сборная Казахстана сыграет с Боснией и Герцеговиной.



