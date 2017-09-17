Женская сборная Казахстана проиграла Уэльсу в отборе чемпионата мира-2019
17 сентября 2017, 23:19
Матч в Астане завершился поражением Казахстана со счетом 0:1.
Казахстанские футболистки уступили сборной Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата мира, сообщает Sports.kz.
Матч в Астане завершился поражением Казахстана со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 55-й минуте забила Джессика Фишлок.
Также в группе «А» вместе с командами Казахстана и Уэльса выступают Россия, Англия и Босния и Герцеговина.
21 октября, также в Астане, сборная Казахстана сыграет с Боснией и Герцеговиной.
Фото: www.sports.kz
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