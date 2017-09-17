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Массовое отравление химикатами: несколько человек отравились в Лондоне

17 сентября 2017, 23:29

Пострадавшие были госпитализированы.

Несколько человек почувствовали сильное недомогание из-за распыления в воздухе химических веществ на юге британской столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Пострадавшие были госпитализированы. На месте инцидента на данный момент работают сотрудники экстренных служб.

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Возможна эвакуация близлежащих домов.

Как заявил один из очевидцев, полиция исследует возможную связь инцидента с терроризмом. Один из прибывших на место сотрудников правоохранительных органов отметил, что неизвестное вещество могло исходить из канализации.

Фото: sm-news.ru


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