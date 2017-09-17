Массовое отравление химикатами: несколько человек отравились в Лондоне
17 сентября 2017, 23:29
Пострадавшие были госпитализированы.
Несколько человек почувствовали сильное недомогание из-за распыления в воздухе химических веществ на юге британской столицы. Об этом сообщает ТАСС.
Пострадавшие были госпитализированы. На месте инцидента на данный момент работают сотрудники экстренных служб.
Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Возможна эвакуация близлежащих домов.
Как заявил один из очевидцев, полиция исследует возможную связь инцидента с терроризмом. Один из прибывших на место сотрудников правоохранительных органов отметил, что неизвестное вещество могло исходить из канализации.
Фото: sm-news.ru
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