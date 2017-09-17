Массовое отравление химикатами: несколько человек отравились в Лондоне

Несколько человек почувствовали сильное недомогание из-за распыления в воздухе химических веществ на юге британской столицы. Об этом сообщает Об этом сообщает ТАСС





Пострадавшие были госпитализированы. На месте инцидента на данный момент работают сотрудники экстренных служб.





Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Возможна эвакуация близлежащих домов.





Как заявил один из очевидцев, полиция исследует возможную связь инцидента с терроризмом. Один из прибывших на место сотрудников правоохранительных органов отметил, что неизвестное вещество могло исходить из канализации.





Фото: sm-news.ru



