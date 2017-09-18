В Луизиане одну из улиц столицы штата залило кровью из похоронного бюро
18 сентября 2017, 00:13
Бак с излишками жидкости для бальзамирования, который располагается за зданием бюро, дал течь.
В столице американского штата Луизиана — городе Батон-Руж — одну из улиц залило кровью. По сообщению портала WBRZ, это кровь в смеси с формальдегидом, вытекшая из резервуара местного похоронного бюро, сообщает Вести.ru.
Бак с излишками жидкости для бальзамирования, который располагается за зданием бюро, дал течь в два часа дня по местному времени. Устранить ее владельцам конторы удалось примерно за двадцать минут.
Как рассказал представитель городского департамента защиты окружающей среды Адам Смит, на место инцидента были направлены инспектор по канализационным системам и специалисты-экологи.
Они определили, что проблема возникла не в городской канализации, как можно было подумать, а на частной территории бюро.
Фото: vesti.ru
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