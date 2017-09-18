«Астана» стала 11 на чемпионате мира

Победителями «разделки» стала команда «Sunweb», второй результат у ВМС, третьими стали гонщики «Sky».

Завершилась мужская командная гонка с раздельным стартом на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в норвежском Бергене , передает , передает Sports.kz





Победителями «разделки» стала команда «Sunweb», второй результат у ВМС, третьими стали гонщики «Sky».





«Астана», в составе Сергея Чернецкого, Дарио Катальдо, Оскара Гатто, Андрея Гривко, Трульса Корсета и Алексея Луценко, завершила гонку 11-й из 17-и стартовавших.





Чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Командная гонка с раздельным стартом у мужчин.

Равнэнгер — Берген (TTT). 42.5 километров





1. «Sunweb» — 47:50

2. ВМС — +8.29

3. «Sky» — +22.35





11. «Астана» — +2:15.79.





Фото: sports.kz







