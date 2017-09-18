«Астана» стала 11 на чемпионате мира

18 сентября 2017, 00:22

Победителями «разделки» стала команда «Sunweb», второй результат у ВМС, третьими стали гонщики «Sky».

Завершилась мужская командная гонка с раздельным стартом на чемпионате мира по шоссейному велоспорту в норвежском Бергене, передает Sports.kz.

Победителями «разделки» стала команда «Sunweb», второй результат у ВМС, третьими стали гонщики «Sky».

«Астана», в составе Сергея Чернецкого, Дарио Катальдо, Оскара Гатто, Андрея Гривко, Трульса Корсета и Алексея Луценко, завершила гонку 11-й из 17-и стартовавших.

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту. Командная гонка с раздельным стартом у мужчин.
Равнэнгер — Берген (TTT). 42.5 километров

1. «Sunweb» — 47:50
2. ВМС — +8.29
3. «Sky» — +22.35

11. «Астана» — +2:15.79.

Фото: sports.kz



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