Саакашвили решил не устраивать новую революцию в Украине

Он пообещал, что будет ездить «по всей Украине и собирать требования», а потом эти требования передаст «Верховной раде и верховному барыге».

«Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию», — заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время митинга в Виннице , передает , передает издание «Гордон»





Саакашвили добавил, что попытается добиться выполнения своих требований «законным путем». Он пообещал, что будет ездить «по всей Украине и собирать требования», а потом эти требования передаст «Верховной раде и верховному барыге».





Напомним, в июле этого года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства. 10 сентября бывший губернатор Одесской области прорвал оцепление на границе с Польшей и пересек территорию Украины. В результате 13 пограничников получили травмы. Однако позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили не будет арестован за данные действия или экстрадирован из страны.



