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Саакашвили решил не устраивать новую революцию в Украине

18 сентября 2017, 00:25

Он пообещал, что будет ездить «по всей Украине и собирать требования», а потом эти требования передаст «Верховной раде и верховному барыге».

«Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию», — заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время митинга в Виннице, передает издание «Гордон».

Саакашвили добавил, что попытается добиться выполнения своих требований «законным путем». Он пообещал, что будет ездить «по всей Украине и собирать требования», а потом эти требования передаст «Верховной раде и верховному барыге».

Напомним, в июле этого года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства. 10 сентября бывший губернатор Одесской области прорвал оцепление на границе с Польшей и пересек территорию Украины. В результате 13 пограничников получили травмы. Однако позднее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили не будет арестован за данные действия или экстрадирован из страны.

Фото: lenta.ru

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