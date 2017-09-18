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В Британии понижен уровень террористической угрозы

18 сентября 2017, 01:03

Министр призвала жителей страны «продолжать сохранять бдительность, но не испытывать тревогу».

В Великобритании понижен уровень террористической угрозы с критического до серьезного, передает Росбалт.

«После атаки на станции метро Parsons Green в минувшую пятницу полиция добилась существенного прогресса в осуществляемой операции. Объединенный аналитический центр по борьбе с терроризмом решил понизить уровень с «критического» до «серьезного», — заявила министр внутренних дел Соединенного Королевства Эмбер Радд, передает Sky News.

По словам Радд, «серьезный» уровень террористической угрозы означает, что атака все еще весьма вероятна. Министр призвала жителей страны «продолжать сохранять бдительность, но не испытывать тревогу».

Напомним, взрыв произошел 15 сентября в вагоне поезда на наземной станции Parsons Green во время утреннего часа-пик. В результате инцидента пострадали до 30 человек. У большинства из них выявлены ожоги лица, верхних и нижних конечностей. В ходе следственных мероприятий были задержаны двое молодых людей — 18 и 21 года. Других подробностей пока нет.

Фото: ntv.ru

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