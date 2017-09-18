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В Румынии ветер убил 8 человек

18 сентября 2017, 02:00

Люди погибали из-за сорванных ветром предметов.

Ветер и грозы на западе Румынии погубили 8 человек. Пострадали 70 человек, в том числе и дети. Некоторые из них в тяжелом состоянии. В уездах Арад, Караш-Северен, Хунедоара, Бихор объявлен "оранжевый код" метеоопасности, сообщает Вести.ru

Разбушевавшаяся стихия повалила деревья, сорвала крыши домов. Десятки автомобилей пострадали.

Люди погибали из-за сорванных ветром предметов. Скорость ветра достигала 100 километров в час, передает РИА Новости.

Фото: volga-kaspiy.ru

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