В Румынии ветер убил 8 человек
18 сентября 2017, 02:00
Люди погибали из-за сорванных ветром предметов.
Ветер и грозы на западе Румынии погубили 8 человек. Пострадали 70 человек, в том числе и дети. Некоторые из них в тяжелом состоянии. В уездах Арад, Караш-Северен, Хунедоара, Бихор объявлен "оранжевый код" метеоопасности, сообщает Вести.ru
Разбушевавшаяся стихия повалила деревья, сорвала крыши домов. Десятки автомобилей пострадали.
Люди погибали из-за сорванных ветром предметов. Скорость ветра достигала 100 километров в час, передает РИА Новости.
Фото: volga-kaspiy.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878524-1f1c4f48257c51a0449f67022a5e8392
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...