Девушка обнаружила оторванную голову в банке кукурузы
18 сентября 2017, 06:18
В ответ на ее жалобу производитель заплатил ей тысячу рублей и попросил не поднимать шум.
Жительница города Ровеньки Луганской области Украины нашла в банке кукурузы голову голубя, сообщает ridus.ru.
Она рассказала, что приобрела эту консервированный продукт производства фирмы «Белгородские овощи» за 38 рублей в местном супермаркете.
В ответ на ее жалобу производитель заплатил ей тысячу рублей и попросил не поднимать шум. При этом отзывать всю партию, насчитывающую 182 тысячи консервов, он не торопится, хотя рассол, в котором находилась голова птицы, может быть в любой банке. Он только пообещал, что «выборочно посмотрит в банках на прилавках, нет ли там голов», сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что эта партия поставлялась в торговые сети Казахстана и Луганской области.
Фото: скриншот
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