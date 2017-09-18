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Девушка обнаружила оторванную голову в банке кукурузы

18 сентября 2017, 06:18

В ответ на ее жалобу производитель заплатил ей тысячу рублей и попросил не поднимать шум.

Жительница города Ровеньки Луганской области Украины нашла в банке кукурузы голову голубя, сообщает ridus.ru.

Она рассказала, что приобрела эту консервированный продукт производства фирмы «Белгородские овощи» за 38 рублей в местном супермаркете.

В ответ на ее жалобу производитель заплатил ей тысячу рублей и попросил не поднимать шум. При этом отзывать всю партию, насчитывающую 182 тысячи консервов, он не торопится, хотя рассол, в котором находилась голова птицы, может быть в любой банке. Он только пообещал, что «выборочно посмотрит в банках на прилавках, нет ли там голов», сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что эта партия поставлялась в торговые сети Казахстана и Луганской области.

Фото: скриншот

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