ШОС и СВМДА будут взаимодействовать в сфере борьбы с терроризмом

В Пекине прошло очередное 31-ое заседание Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает МИА « Казинформ ».





В мероприятии приняли участие представители Казахстана, Китая, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета РАТС ШОС, также Индии и Пакистана - впервые в истории после получения статуса постоянных членов на Астанинском саммите ШОС в июне 2017 года. На заседании Совета РАТС ШОС под председательством КНР были обсуждены сотрудничество государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, включая результаты противодействия в 2017 году «силам трех зол» в Интернет-пространстве.





Принято решение об углублении взаимодействия в сфере выявления и пресечения каналов перемещений причастных к терроризму лиц, в том числе в места вооруженных конфликтов и обратно на территорию государств-членов ШОС. На заседании был утвержден план работы Исполкома РАТС ШОС, программа деятельности группы экспертов пограничных служб, план работы группы экспертов по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Участники встречи приняли проект протокола о сотрудничестве между РАТС ШОС и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также проект меморандума о сотрудничестве РАТС ШОС, Антитеррористического центра СНГ и Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Был внесен ряд предложений по совершенствованию правовой базы сотрудничества государств-членов ШОС в сфере борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.





Совет одобрил совместные меры компетентных органов государств-членов ШОС по борьбе с рекрутированием террористическими, сепаратистскими и экстремистскими организациями новых членов в свои ряды, а также меры по повышению эффективности сотрудничества РАТС ШОС с международными организациями, ответственными за борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. За вклад в развитие РАТС ШОС и укрепление сотрудничества в антитеррористической сфере почетными грамотами был награжден ряд должностных лиц Исполнительного комитета РАТС и сотрудников компетентных органов государств-членов ШОС.





С участниками заседания Совета РАТС ШОС встретился член Госсовета, министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь. Он отметил, что Китай готов вместе с разными сторонами активно претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый Председателем КНР Си Цзиньпином и другими лидерами стран-членов организации на саммите ШОС в Астане в июне этого года.





«Китай рассчитывает и в дальнейшем укреплять обмен информацией и координацию действий, непрерывно совершенствовать механизм прагматичного взаимодействия, предпринимать строгие меры предосторожности, и вести в рамках РАТС ШОС серьезную борьбу с различными проявлениями терроризма, экстремизма и сепаратизма. Тем самым Китай внесет еще более значительный вклад в защиту безопасности и стабильности в различных странах и регионах», - сказал он.





Председательство в Совете РАТС ШОС на период с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года перешло к Кыргызстану. Следующее 32-ое заседание Совета РАТС ШОС запланировано провести в апреле 2018 года в городе Ташкенте Республики Узбекистан.



