«Это позор, судью нужно арестовать!». Эксперт Box Nation — о судействе Берд в бою Головкин — Альварес
18 сентября 2017, 07:32
Оба боксера незамедлительно согласились на реванш.
Журналист Box Nation Стив Лиллис прокомментировал решение судьи Аделаиды Берд отдать победу Саулю Альваресу (49-1-2, 34 КО) в поединке с Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) со счетом 118-110 на карточке, сообщает Sports.kz.
— Это позор, ее нужно арестовать! Это же просто криминал — говорить, что «Канело» выиграл десять раундов! — заявил Лиллис в эфире аналитической передачи на телеканале Box Nation.
Напомни, главный бой года в Лас-Вегасе завершился вничью, после чего оба боксера незамедлительно согласились на реванш.
Фото: sports.kz
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