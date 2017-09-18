«Это позор, судью нужно арестовать!». Эксперт Box Nation — о судействе Берд в бою Головкин — Альварес

Журналист Box Nation Стив Лиллис прокомментировал решение судьи Аделаиды Берд отдать победу Саулю Альваресу (49-1-2, 34 КО) в поединке с Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) со счетом 118-110 на карточке, сообщает Sports.kz.





— Это позор, ее нужно арестовать! Это же просто криминал — говорить, что «Канело» выиграл десять раундов! — заявил Лиллис в эфире аналитической передачи на телеканале Box Nation.





Напомни, главный бой года в Лас-Вегасе завершился вничью, после чего оба боксера незамедлительно согласились на реванш.





Фото: sports.kz



