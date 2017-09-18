Грабители в масках «Крик» угрожают актюбинцам
18 сентября 2017, 07:44
Жертвами разбойников уже стали водитель и бизнесмен.
Десятого сентября в 13.45 автомобиль черного цвета подрезает «Газель» на проселочной дороге близ жилого массива «Саяжай-1», сообщает Актобе Таймс.
Из авто выскочили двое мужчин. На их лицах маски из фильма ужасов «Крик». Бандиты избили водителя «Газели» и похитители у него 1 миллион тенге. Деньги принадлежали актюбинскому бизнесмену, у которого и работал водитель. После ограбления разбойники скрылись на своем черном авто.
Пресс-служба ДВД подтверждает произошедшее: «Ведется досудебное расследование по статье 191, часть 2 «Грабеж». Подозреваемые лица устанавливаются»
Фото: menu | ERR
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