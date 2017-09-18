Грабители в масках «Крик» угрожают актюбинцам

Десятого сентября в 13.45 автомобиль черного цвета подрезает «Газель» на проселочной дороге близ жилого массива «Саяжай-1», сообщает Актобе Таймс





Из авто выскочили двое мужчин. На их лицах маски из фильма ужасов «Крик». Бандиты избили водителя «Газели» и похитители у него 1 миллион тенге. Деньги принадлежали актюбинскому бизнесмену, у которого и работал водитель. После ограбления разбойники скрылись на своем черном авто.





Пресс-служба ДВД подтверждает произошедшее: «Ведется досудебное расследование по статье 191, часть 2 «Грабеж». Подозреваемые лица устанавливаются»



