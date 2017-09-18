Больница Медицинского центра Управления делами Президента организовала благотворительную акцию «Мой милый доктор»

В рамках акции люди с ограниченными физическими возможностями смогли получить бесплатные консультации ведущих врачей больницы.

Больница Медицинского центра Управления делами Президента 16 сентября 2017 года организовала благотворительную акцию «Мой милый доктор», сообщает Zakon.kz





В рамках акции люди с ограниченными физическими возможностями смогли получить бесплатные консультации ведущих врачей больницы: докторов медицинских наук, кандидатов медицинских наук, а также врачей высшей категории.









Кроме того, для всех посетителей больницы в этот день действовала скидка 50% на прием врачей и ряд лабораторных и инструментальных исследований. Все, кто не успел пройти обследование в часы акции «Мой милый доктор», смогут прийти на прием в течение следующей недели, показав квитанцию об оплате, датированную 16-м сентября 2017 года.









«Я сам инвалидность получил в 25 лет, и вот еще 25 лет сижу в коляске. Конечно, это здорово. В дальнейшем хотелось бы с больницей сотрудничать, без очереди бесплатно обследоваться. Район у нас большой, порядка 150 тысяч населения. Из них около 1200 инвалидов разных категорий. Если бы такие мероприятия проходили чаще, было бы здорово. У нас в районе это не представляется возможным», - сказал Советник по вопросам инвалидов Акима Целиноградского района Астаны Амангельды Капанов.





Врачи больницы, располагая лучшим оборудованием и высоким профессионализмом, хотят таким образом привлечь внимание граждан к собственному здоровью и оказать максимальную помощь.

При проведении консультаций и диагностических исследований специалисты больницы провели отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.









Для тех, чье заболевание не входит в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, кто желает особых сервисных условий пребывания, больница оказывает платные услуги, включающие в себя высокий уровень лабораторной, инструментальной и клинической диагностики, интенсивное комплексное лечение и эффективную медицинскую реабилитацию.







