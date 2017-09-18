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Особняк Playboy продали за $17,25 млн

18 сентября 2017, 08:14

Дом располагается на 5,2 тысячи квадратных метров и помимо всего прочего имеет большой бассейн с каменным водопадом.

Знаменитый особняк Playboy Bunny Ranch продали за $17,25 млн. Имя покупателя держится в секрете, но известно, что это очень богатый человек, передает Life.ru.

В доме с пятью спальнями имеется игровая комната, столовая и большой бассейн с "каскадным каменным водопадом", пишет The Sun.

Само здание скрыто от посторонних глаз высоким забором и воротами.

Фото: GoGetNews.info

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