Особняк Playboy продали за $17,25 млн
18 сентября 2017, 08:14
Дом располагается на 5,2 тысячи квадратных метров и помимо всего прочего имеет большой бассейн с каменным водопадом.
Знаменитый особняк Playboy Bunny Ranch продали за $17,25 млн. Имя покупателя держится в секрете, но известно, что это очень богатый человек, передает Life.ru.
Playboy Bunny Ranch sells for WHOPPING $17.25million: The home styled like a ranch that tycoon Hugh Heffner housed… https://t.co/5UVC4KUYB4pic.twitter.com/9GJyuphwlB— jc m. mercado (@tianz17) 17 сентября 2017 г.
В доме с пятью спальнями имеется игровая комната, столовая и большой бассейн с "каскадным каменным водопадом", пишет The Sun.
Само здание скрыто от посторонних глаз высоким забором и воротами.
Фото: GoGetNews.info
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