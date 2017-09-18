СМИ предлагают обратить внимание и на второго судью, который не отдал победу Головкину

По мнению журналиста ESPN Анхеля Родригеса, Трелла удивительным образом отдал седьмой раунд боя Альваресу — третий судья Дэйв Моретти и даже Берд засчитали его в пользу Головкина.

Болельщики и люди из мира бокса продолжают обсуждать судейство в бою Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz





Если про Аделаиду Берд (118-110 в пользу «Канело») уже сказано многое, то никто не акцентирует внимание на втором судье — Доне Трелле (114-114), который также отметился странным решением, сообщает Sports.kz.





По мнению журналиста ESPN Анхеля Родригеса, Трелла удивительным образом отдал седьмой раунд боя Альваресу — третий судья Дэйв Моретти и даже Берд засчитали его в пользу Головкина.





«Почему никто не говорит о карточке Дона Треллы, на которой 7-й раунд отдан „Канело“? Это был раунд GGG, а вместо этого стала ничья!» — написал Родригес в твиттере.





Фото: sports.kz



