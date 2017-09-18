СМИ предлагают обратить внимание и на второго судью, который не отдал победу Головкину
18 сентября 2017, 08:31
По мнению журналиста ESPN Анхеля Родригеса, Трелла удивительным образом отдал седьмой раунд боя Альваресу — третий судья Дэйв Моретти и даже Берд засчитали его в пользу Головкина.
Болельщики и люди из мира бокса продолжают обсуждать судейство в бою Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Если про Аделаиду Берд (118-110 в пользу «Канело») уже сказано многое, то никто не акцентирует внимание на втором судье — Доне Трелле (114-114), который также отметился странным решением, сообщает Sports.kz.
По мнению журналиста ESPN Анхеля Родригеса, Трелла удивительным образом отдал седьмой раунд боя Альваресу — третий судья Дэйв Моретти и даже Берд засчитали его в пользу Головкина.
«Почему никто не говорит о карточке Дона Треллы, на которой 7-й раунд отдан „Канело“? Это был раунд GGG, а вместо этого стала ничья!» — написал Родригес в твиттере.
Фото: sports.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com